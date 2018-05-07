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Минобороны показало боевые возможности БМПТ «Терминатор»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минобороны России опубликовало видео, в котором продемонстрированы возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые будут впервые принимать участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая.

В видеоролике продолжительностью 49 секунд, показано, как «Терминаторы» преодолевают полосу препятствий и ведут огонь по условному противнику.

Минобороны отметило, что БМПТ предназначены для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

«В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ 9 пулемет Калашникова модернизированный танковый)», –– говорится в комментарии ведомства к ролику.

Накануне Минобороны сообщило, что в понедельник опубликует в соцсетях несколько видеороликов, на которых демонстрируются возможности новейших российских вооружений, которые впервые примут участие в параде 9 Мая.

В этом году на Красной площади, помимо «Терминаторов» представят специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

Также в Параде Победы примут участие 75 экипажей военной авиации. Среди них стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35, Су-30СМ и новейший Су-57, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие. Впервые над столицей пролетят истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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