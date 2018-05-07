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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

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Генеральная репетиция главного парада Победы прошла в Москве. До этого были две тренировки ночью и месяцы репетиций в Алабине.

По Красной площади прошли 13 тыс. военнослужащих, свыше 150 единиц вооружения и техники, министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, завершил объезд.

Воздушную часть пришлось отменить из-за непогоды. Но 9 мая зрители увидят пролет 73 лучших военных самолетов и вертолетов.

Новинками парада станут: МиГ-31К с комплексом «Кинжал», вооруженным гиперзвуковыми ракетами, боевые машины «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».

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