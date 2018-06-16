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Украинский военный рассказал о провале на европейском танковом биатлоне

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Фото: youtube.com
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Украина заняла последнее место в танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge из-за сломавшегося новейшего украинского танка Т-84, отставания в тактике и незнания специфики НАТО. Об этом заявил участник команды капитан ВСУ Роман Багаев.

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В интервью изданию «Новинарня» военный из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ пожаловался на языковой барьер во время соревнований и технические характеристики украинского Т-84 «Оплот», который военные получили вместо старого Т-64.

«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» (выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики», –– сказал Багаев.

По его словам, из-за этого пушка не снялась с гидростопора, и команде пришлось решать эту проблему вручную. Отметил он и отсутствие стабилизации пушки.

«После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 км?», — возмутился Багаев.

Также неудачу на соревнованиях он объяснил недостаточным знанием английского и малым опытом стрельбы на новом танке.

«Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачено. Один раз допустили на тренажеры», — добавил танкист.

Соревнования Strong Europe Tank Challenge организуются Бундесвером и проходят в Германии.

В этом году, помимо Украины, в них участвовали команды из США, Австрии, Франции, Великобритании, Швеции, Германии и Польши. Первое место заняли американцы.

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