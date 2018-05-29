Гособоронзаказ берут под полный контроль

Для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, вводят строгую отчетность. Руководство заводов должно будет раз в месяц предоставлять в Минобороны документ о проделанной работе. Он будет заверяться электронной подписью главы предприятия. По мнению экспертов, новая форма отчетности позволит военному ведомству точнее контролировать программу перевооружения армии. Представители министерства получат возможность оперативно обнаружить малейшее отступление от графика работ.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что ведомство подготовило приказ «Об утверждении порядка представления отчета об исполнении государственного контракта организациями, выполняющими гособоронзаказ, госзаказчиком по которому является Минобороны РФ» (документ есть в распоряжении «Известий»). В приказе говорится, что дирекция предприятий должна будет раз в месяц предоставлять в Минобороны отчет о проделанной работе. Документ надо будет передать в военное ведомство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Проект не предусматривает выделения из федерального бюджета дополнительных средств.

Сейчас документ проходит внутриведомственное согласование и антикоррупционную экспертизу.

В приказе Минобороны предприятия, обеспечивающие нужды ведомства, делятся на две категории: имеющие военные представительства на производстве и без таковых. Заводы первой категории должны будут сдавать отчетность военному представителю в виде электронного документа. Отчет будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя предприятия или уполномоченного им лица. Военпред должен будет передать документ в Минобороны по доступным ему каналам, в том числе через систему ЗСПД (закрытый сегмент передачи данных — «военный интернет»). При этом необходимо соблюдать «требования законодательства РФ о государственной, служебной, банковской коммерческой, налоговой, а также иной тайне».

Предприятия, где нет военного представителя, отчет об исполнении оборонзаказа должны будут направлять нарочным или «иным способом с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне и иной информации ограниченного доступа».

В Министерстве обороны проверят подлинность электронной подписи и правильность заполнения документа. В случае ошибки его вернут назад для внесения поправок. Эту работу необходимо сделать в течение трех дней. Все отчеты об исполнении оборонзаказа военное ведомство должно хранить не менее пяти лет.

Новая форма отчетности позволит Минобороны строго контролировать программу перевооружения армии.

— В условиях экономических санкций средства, которые выделяются в рамках оборонзаказа, должны расходоваться предельно эффективно, — рассказал «Известиям» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — Учет и контроль за расходованием госбюджета надо усиливать и дальше. Особенно если речь идет о средствах, выделенных на оборону.

Правовые нормы в сфере исполнения гособоронзаказа ужесточаются системно и не первый год. В частности, в 2013 году внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения контракта по оборонзаказу введены штрафы: для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн. Также срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований по оборонной продукции увеличился с трех месяцев до трех лет.