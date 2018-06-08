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Технополис Минобороны на Черном море будет создавать оружие за три года

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Военный технополис «Эра», который создает Министерство обороны России под Анапой, сможет создавать новое оружие в кратчайшие сроки — до трех лет вместо 10 лет, которые закладываются сейчас для сложных образцов. Об этом сообщил начальник технополиса полковник Федор Дедус.

«Эра» совместит функции научной и образовательной организации, а также опытного производства и тестового полигона. Объединение всех этапов создания образцов вооружения в одном месте позволит создавать прототипы в кратчайшие сроки, пишет «Красная звезда».

По словам полковника, на данный момент простые образцы создаются в сроки до пяти лет, а сложные — до 10 лет. При этом эффективность разрабатываемых изделий снижается из-за того, что за такие сроки происходят изменения в сфере IT-технологий.

Технополис площадью в 17 га строится на морском побережье Краснодарского края недалеко от Анапы. В нем будет научная зона для исследований и жилая. Предположительно, в нем будет развернуто около 2 тыс. специализированных рабочих мест. Исследовательские работы планируется начать уже к началу 2019 года, а полностью строительство завершится в 2020 году.

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