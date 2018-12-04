Пушков рассказал о последствиях отправки кораблей НАТО в Черное море

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот, а также корабли НАТО в Черное море приведет к обострению конфликта в регионе.

На своей странице в социальной сети Twitter Пушков указал на то, что сенатор плохо понимает обстановку и соотношение сил в Черном море и посоветовал ему успокоиться и заняться управлением родного Вайоминга. Также он назвал отправление военного флота к российским берегам совершенно бессмысленным шагом, пишет «РИА Новости».

По его словам, США не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды. Кроме того, они не смогут напугать Москву таким шагом, да и флот придется возвращать обратно.

3 декабря стало известно, что сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.

29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter об отмене запланированных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил Трампу свое видение инцидента в Черном море.