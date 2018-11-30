Украинский премьер предложил задерживать российские корабли

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил задерживать российские корабли после инцидента в Керченском проливе.Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt в пятницу, 30 ноября.

«Если Россия незаконно задерживает наши корабли и сажает в тюрьму наших моряков, тогда нужно задерживать и российские корабли», — заявил премьер. Кроме того, он потребовал от Евросоюза ужесточить санкции в отношении России.

29 ноября информированный источник в одной из структур ЕС сообщил «Известиям», что Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Москвы после недавнего инцидента в Керченском проливе. Кроме того, западные страны предлагают помощь в налаживании диалога между Москвой и Киевом. В Европарламенте такое решение мотивировали нежеланием обострять и без того непростые отношения ЕС с Россией.

25 ноября в Керченском проливе три корабля украинских военно-морских сил (ВМС) вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они никак не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военнослужащим пришлось применить силу против нарушителей. В настоящий момент корабли арестованы, в отношении их экипажа возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне инцидента киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны, которое продлится до 26 декабря.