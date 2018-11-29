Порошенко обрадовался решению Трампа отменить встречу с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко обрадовался решению главы Белого дома Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

«Вот как поступают великие лидеры», — написал Порошенко в Twitter на английском языке.

Ранее 29 ноября Трамп сообщил, что отменил встречу из-за инцидента в Керченском проливе. По его словам, данное решение обусловлено тем, что украинские корабли и моряки пока не вернулись на родину. Он добавил, что рассчитывает на переговоры с Путиным после урегулирования инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отмены встречи с Трампом у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных переговоров.

Саммит в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. У Путина в рамках форума уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь. На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение.

Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.