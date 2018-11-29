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Трамп отменил встречу с Путиным

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. Об этом он написал в Twitter.

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Американский президент отметил, что его решение обусловлено тем, что украинские корабли и моряки не были возвращены на родину. Он добавил, что рассчитывает на встречу с Путиным после урегулирования инцидента в проливе.

Ранее 29 ноября Трамп заявлял, что встреча с Путиным, вероятнее всего, состоится. Он указывал, что для этого настало «очень хорошее время».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что основной темой диалога между Путиным и Трампом станут двусторонние отношения России и Соединенных Штатов. Он добавил, что встреча пройдет 1 декабря в полдень. Отмечается, что временные рамки разговора будут довольно жесткие.

Саммит в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. У Путина в рамках форума уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь. На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко в преддверии президентских выборов.

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