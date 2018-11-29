Трамп заявил о высокой вероятности встречи с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, вероятно, состоится. Об этом сообщило Bloomberg в четверг, 29 ноября.

«Встреча с Путиным, вероятно, состоится», — цитирует агентство Трампа. По его мнению, сейчас очень хорошее время для проведения встречи.

28 ноября Трамп заявил газете The Washington Post, что может отменить переговоры с Путиным. Как пишет газета, американского президента смутила «агрессия», якобы исходящая от России во время инцидента в Керченском проливе.

29 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основной темой диалога между Путиным и Трампом станут двусторонние отношения России и Соединенных Штатов. Он добавил, что встреча пройдет 1 декабря в полдень. Отмечается, что временные рамки разговора будут довольно жесткие.

Помимо беседы с Трампом, у Путина запланированы двусторонние встречи с другими главами государств, включая французского лидера Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, немецкого канцлера Ангелу Меркель, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда и президента Аргентины Маурисио Макри.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. После применения силы украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

На этом фоне власти Украины ввели в 10 регионах страны военное положение. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко в преддверии президентских выборов.