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Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал 27 ноября в интервью изданию Washington Post.

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Как пишет газета, американского президента смутила «агрессия», якобы исходящая от России во время инцидента в Керченском проливе.

Также отмечается, что Трамп в ближайшее время получит полный отчет спецслужб о том, что произошло во время этого инцидента.

Саммит G20 будет проходить в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президенты России и США планируют провести переговоры, однако, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, дата встречи все еще не определена.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. На требования пограничников ФСБ остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры. Для остановки кораблей российским военным пришлось применить силу. Суда задержаны и доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело.

В России инцидент расценили как провокацию, необходимую Киеву в преддверии выборов президента страны в марте 2019 года. 27 ноября суд арестовал 12 украинских моряков.

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