Украинская провокация может привести к срыву переговоров по ДРМСД

Российско-американские переговоры по пересмотру санкционной политики и договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые должны пройти на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе, оказались под вопросом.

Об этом «Известиям» рассказали эксперты в Москве и Вашингтоне.

Причиной стала украинская провокация в Керченском проливе.

При этом Трамп должен идти на поводу своих элит, которые требуют жесткой реакции на «морской конфликт» России и Украины. И глава Белого дома уже заявил, что может отказаться от встречи с президентом России.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк сказал «Известиям», что такого рода заявления стали реальностью в дипломатических отношениях двух стран и с ними приходится считаться.

Между тем в ходе саммита у Владимира Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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