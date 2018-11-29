Прямой эфир
Сюжет:

Украинская провокация может привести к срыву переговоров по ДРМСД

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российско-американские переговоры по пересмотру санкционной политики и договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые должны пройти на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе, оказались под вопросом.

Об этом «Известиям» рассказали эксперты в Москве и Вашингтоне.

Причиной стала украинская провокация в Керченском проливе.

При этом Трамп должен идти на поводу своих элит, которые требуют жесткой реакции на «морской конфликт» России и Украины. И глава Белого дома уже заявил, что может отказаться от встречи с президентом России.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк сказал «Известиям», что такого рода заявления стали реальностью в дипломатических отношениях двух стран и с ними приходится считаться.

Между тем в ходе саммита у Владимира Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Азов услышан: о чем собираются говорить Путин и Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны темы переговоров Путина и Меркель на саммите G20
Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Путина и Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017