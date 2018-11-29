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В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на саммите G20

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи  российского лидера Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу, 30 ноября.

В первую очередь лидеры будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями.

«Нам необходимо думать, как начать разговаривать. Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, это, пожалуй, и невозможно», — заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Вашингтон встречу подтвердил, несмотря на слухи о ее возможной отмене. По словам Пескова, ведение такого диалога — в интересах всего мира. 

Отвечая на вопрос журналистов по поводу продолжительности беседы двух президентов, пресс-секретарь отметил, что временные рамки будут достаточно жесткие. Встреча произойдет до закрытия саммита.

«Это будет первого декабря в районе полудня. Сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, потом — российско-американские переговоры, которые могут около часа продлиться», — уточнил Песков.

Ранее в этот же день сообщалось, что встреча Путина и его американского коллеги пройдет первого декабря в 17:00 мск.

Помимо беседы с Трампом, у Путина запланированы двусторонние встречи с другими главами государств, включая французского лидера Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, немецкого канцлера Ангелу Меркель, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента Аргентины Маурисио Макри.

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