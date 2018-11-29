Стало известно время встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 1 декабря в 17.00 мск. Об этом 29 ноября сообщает «РИА Новости».

Переговоры состоятся в Аргентине на саммите G20. Предполагается, что встреча продлится более двух часов.

Между тем, в ходе саммита у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

Ранее 28 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп обсудят двустороннюю проблематику, в том числе вывод отношений России и США из тупика и начало поиска путей к их нормализации.