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Американский сенатор призвал ввести в Черное море корабли НАТО

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море. Об этом 3 декабря информирует газета The Hill.

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По его мнению, президент России Владимир Путин является политиком, который «считается с силой».

«Слова не так много для него значат. А действия — важны, поэтому, я думаю, нам нужно предпринимать более активные шаги», — заявил он в эфире телеканала NBC.

В частности, сенатор предложил руководству страны и НАТО направить корабли в Черное море для демонстрации силы, а также дополнительно поставить противовоздушное и противокорабельное вооружение Украине. Кроме того, Баррассо положительно оценил решение президента США Дональда Трампа отменить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

29 ноября Трамп сообщил на своей странице в Twitter об отмене запланированных переговоров с Путиным. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил Трампу свое видение инцидента в Черном море.

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