Столтенберг заявил о возросшем присутствии НАТО в Черном море

НАТО нарастила присутствие в Черном море, в 2018 году корабли альянса находились там в течение 120 дней. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», — приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг также раскритиковал действия России в ответ на провокацию Украины в Керченском проливе.

«Нет оправданий для подобного применения силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что альянс внимательно следит за изменениями в военном потенциале России.

«Вот почему мы прибегли к самой крупной со времен окончания «холодной войны» адаптации и переброске (на территорию Европы. — Ред.) наших сил», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс не стремится зеркально отвечать на усиление российских Вооруженных сил.

«Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом», — добавил он.

Вместе с тем генсек альянса заявил, что НАТО настроена на диалог с Москвой.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, а позже арестованы до 25 января, им предъявили обвинения в нарушении границы.