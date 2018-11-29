В НАТО напомнили Порошенко о присутствии сил альянса в Черном море

В НАТО ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко направить военные корабли в Азовское море после инцидента в Керченском проливе. В альянсе пока не видят необходимости в подобном шаге, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв президента Украины Петра Порошенко направить корабли в акваторию.

Она отметила, что корабли альянса в 2018 году провели 120 дней в Черном море против 80 в прошлом году. Помимо этого, члены НАТО регулярно проводят разведывательные полеты в Черноморском регионе, передает Associated Press.

Лунгеску добавила, что границы Болгарии, Румынии и Турции, которые входят в альянс, проходят по Черному морю, и страны имеют свою военную технику в акватории.

28 ноября Порошенко заявил, что рассчитывает на заход кораблей НАТО в черноморский регион. По его мнению, это бы стало «одним из возможных вариантов поддержки страны» после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжили совершать опасные маневры. Российские военные применили силу для остановки кораблей.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией своего украинского коллеги в преддверии выборов главы государства.