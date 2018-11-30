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Минобороны предупредило о сборе войск НАТО у границ РФ под видом учений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Командование НАТО под видом учений собирает войска в граничащих с Россией странах. Об этом 30 ноября сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Фомин отметил, что некоторые страны, где сейчас развертывают силы НАТО, во многом обязаны России. В частности, по его словам, в Польше уже три командования готовы открыть базу. «За Польшу мы положили более 600 тыс. жизней, и теперь Польша — главный радетель этого всего», — пояснил представитель российского военного ведомства.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на заход кораблей НАТО в Черноморский регион для поддержки страны после инцидента с арестом судов украинских ВМС, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ близ Керченского пролива. В ответ на это официальный представитель альянса Оана Лунгеска отметила, что корабли НАТО в 2018 году провели уже 120 дней в Черном море.

22 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что НАТО, расширив свое военное присутствие на востоке, совершило обман мирового масштаба.

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