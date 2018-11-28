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Порошенко понадеялся на заход кораблей НАТО в Черное море

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Фото: Global Look Press/Daniel C. Coxwest
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Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на заход кораблей НАТО в Черное море и связал это с целями глобальной безопасности.

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Об этом украинский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Порошенко отметил, что это может стать «одним из возможных вариантов поддержки Украины», передает 28 ноября RT. «Можно обсудить вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Порошенко рассказал, что США обещали помочь Киеву защитить суверенитет.  Накануне сообщалось, что  что Украина заинтересовалась в размещении на своей территории военной базы США, переговоры уже ведутся.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российские военные применили силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией своего украинского коллеги Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.

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