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Порошенко подписал указ о введении военного положения

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде областей государства военного положения. Об этом написал в Сети пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

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«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения на Украине», — написал он в Twitter в среду, 28 ноября.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента о введении военного положения на срок 30 дней после того, как украинские военные корабли нарушили границу России в Черном море и были задержаны российскими пограничниками. Возбудили уголовное дело, 12 украинских моряков арестованы решением суда.

Особый режим ввели с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины. Решение о введении военного положения раскритиковали как действующие депутаты рады, так и эксперты, и бывшие украинские президенты Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Данный правовой режим навредит только самим украинцам, полагают политики.

Со своей стороны Порошенко пообещал не применять ограничений конституционных свобод граждан из-за военного положения и призвал украинцев проводить концерты, а не скупать спички и соль.

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