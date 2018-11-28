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Порошенко заявил об обещании США помочь Киеву защитить суверенитет

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные Штаты помогут Киеву защитить суверенитет страны. Это украинскому лидеру пообещал госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора, который прошел 27 ноября.

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В интервью CNN 28 ноября украинский лидер подчеркнул, что речь шла в том числе и о предоставлении военной помощи.

Ранее стало известно, что Украина заинтересовалась в размещении на ее территории военной базы США, переговоры уже ведутся между странами.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей: украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Вечером 26 ноября из-за инцидента Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

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