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В США предложили закрыть европейские порты для кораблей России из Азовского моря

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Фото: Global Look Press/Werner Dieterich
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Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить выходящим из азовских портов российским кораблям заходить в порты Европы и США. Об этом 28 ноября сообщает RT со ссылкой на доклад дипломата.

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Издание сразу обратило внимание на то, что доклад опубликовали на сайте американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

Документ призывает США и Евросоюз (ЕС) внимательно изучить «российские провокации в Азовском море» и подумать над ответными мерами. Хербст также предложил запретить российским кораблям, выходящим из Азовского моря, заходить в порты США и ЕС и, возможно, рассмотреть упреждающие санкционные меры для сдерживания «дальнейшей кремлевской агрессии».

По словам члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, США имеют прямое отношение к украинской провокации в Керченском проливе, поскольку Госдепартамент поддерживает беспредел в правящих кругах Украины.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. На требования пограничников ФСБ остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры. Для остановки кораблей российским военным пришлось применить силу. Суда задержаны и доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело.

В России инцидент расценили как провокацию, необходимую Киеву в преддверии выборов президента страны в марте 2019 года. 27 ноября суд арестовал 12 украинских моряков.

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