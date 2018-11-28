В США предложили закрыть европейские порты для кораблей России из Азовского моря

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить выходящим из азовских портов российским кораблям заходить в порты Европы и США. Об этом 28 ноября сообщает RT со ссылкой на доклад дипломата.

Издание сразу обратило внимание на то, что доклад опубликовали на сайте американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

Документ призывает США и Евросоюз (ЕС) внимательно изучить «российские провокации в Азовском море» и подумать над ответными мерами. Хербст также предложил запретить российским кораблям, выходящим из Азовского моря, заходить в порты США и ЕС и, возможно, рассмотреть упреждающие санкционные меры для сдерживания «дальнейшей кремлевской агрессии».

По словам члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, США имеют прямое отношение к украинской провокации в Керченском проливе, поскольку Госдепартамент поддерживает беспредел в правящих кругах Украины.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. На требования пограничников ФСБ остановиться они не реагировали и совершали опасные маневры. Для остановки кораблей российским военным пришлось применить силу. Суда задержаны и доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело.

В России инцидент расценили как провокацию, необходимую Киеву в преддверии выборов президента страны в марте 2019 года. 27 ноября суд арестовал 12 украинских моряков.