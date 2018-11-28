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Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.

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Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, новый объект обеспечит стране безопасность от угроз со стороны Москвы.

Вашингтон не спешит с обещаниями, отмечают в американских политических кругах. Экс-советник Пентагона, военный эксперт Ричард Вайц считает, что размещение базы в регионе сделает ее уязвимой перед ответными действиями России.

В Совете Федерации обратили внимание на отсутствие выгоды в подобных шагах для американских партнеров.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине

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