США оценивают необходимость создания базы в Польше

Соединенные Штаты продолжают консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу и оценивают необходимость создания своей военной базы в Польше. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В ответ на просьбу подтвердить заявления польской стороны о том, что вопрос о создании базы уже решен, Пэхон отметил, что Польша является надежным союзником по НАТО и служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Консультации по вопросу размещения базы продолжаются, также оцениваются последствия дополнительного военного присутствия в стране, пишет ТАСС.

7 ноября появилась информация, что проект «Форт Трамп» должен быть реализован в течение пяти лет. Как считает польская сторона, появление базы США позволит государству оперативно отреагировать при возникновении военной угрозы. Варшава обеспокоена ситуацией в Восточной Европе и действиями Москвы.

В Москве заявили, что подобными действиями Польша подставляет свою территорию «под вероятный ответ России».