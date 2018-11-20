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США оценивают необходимость создания базы в Польше

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Соединенные Штаты продолжают консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу и оценивают необходимость создания своей военной базы в Польше. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В ответ на просьбу подтвердить заявления польской стороны о том, что вопрос о создании базы уже решен, Пэхон отметил, что Польша является надежным союзником по НАТО и служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Консультации по вопросу размещения базы продолжаются, также оцениваются последствия дополнительного военного присутствия в стране, пишет ТАСС.

7 ноября появилась информация, что проект «Форт Трамп» должен быть реализован в течение пяти лет. Как считает польская сторона, появление базы США позволит государству оперативно отреагировать при возникновении военной угрозы. Варшава обеспокоена ситуацией в Восточной Европе и действиями Москвы.

В Москве заявили, что подобными действиями Польша подставляет свою территорию «под вероятный ответ России».

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