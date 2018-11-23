Руководство Минобороны Украины станет полностью гражданским к концу года

Руководство министерства обороны Украины станет полностью гражданским до конца текущего года, заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, это делается в рамках приведения вооруженных сил страны к стандартам НАТО. Речь идет о «коренном реформировании» украинской армии, отметил он.

Глава государства напомнил, что глава минобороны Степан Полторак был первым военным, который сложил погоны и перешел на службу гражданским министром, пишет ТАСС.

Как сообщало «Федеральное агентство новостей», 22 ноября Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект о закреплении в конституции стратегического курса страны на обретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны взяло курс на евроинтеграцию и вступление в Североатлантический альянс. В сентябре 2017 года в полную силу вступило соглашение между Киевом и Брюсселем об ассоциации. Позднее Порошенко заявил, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о членстве в НАТО и Евросоюзе. Тем не менее и ЕС и в военной организации отмечают, что членство Украины в обеих структурах не стоит на повестке дня.