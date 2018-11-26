СМИ узнали об облете российскими Су-24 фрегатов НАТО

Российские бомбардировщики Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов, принимавших участие в учениях морской группировки НАТО на Балтике. Об этом сообщил в понедельник, 26 ноября, бельгийский телеканал VRT.

Инцидент произошел утром в четверг, 22 ноября. По данным телеканала, российские самолеты имели боевое вооружение.

Отмечается, что Су-24 три раза пролетели на малой высоте над бельгийским кораблем «Годеция», когда находившийся рядом бельгийский фрегат «Луиза-Мария» проводил учения ПВО, сообщает ТАСС.

После этого экипаж корабля принял решение немедленно приостановить учения, чтобы не допустить случайное поражение российских самолетов.

Кроме того, по данным телеканала, 21 ноября недалеко от «Годеции» всплыла российская подводная лодка. Субмарина не предпринимала никаких агрессивных действий, однако российские моряки «фотографировали бельгийские корабли, что было необычно».

В конце октября сообщалось, что два российских бомбардировщика Ту-160 «встревожили» НАТО на военных учениях Trident Juncture. Для их сопровождения Великобритания подняла истребители.