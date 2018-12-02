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Пушков оценил идею Порошенко расширить присутствие Германии в Черном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко к властям Германии расширить присутствие немецкого военного флота в Черном море.

«Порошенко не унимается: теперь он призывает ФРГ увеличить военное присутствие в Черном море, принять новые санкции, остановить «Северный поток – 2». Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине — в замешательстве: такой «союзничек» играючи подведет под монастырь», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

2 декабря стало известно, что Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group заявил, что Германии и ее союзникам необходимо усилить военное присутствие в Черном море для «сдерживания» России.

Отношения между Киевом и Москвой обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В ходе допроса они признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.

На фоне этого инцидента президент Порошенко объявил о введении военного положения в десяти регионах страны. Режим будет действовать в течение 30 дней, до 26 декабря. Кроме того, Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение было введено 30 ноября.

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