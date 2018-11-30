В УПЦ предложили возбудить дело против Порошенко о разжигании розни

Глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов предложил возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко по статье о разжигании межрелигиозной розни. Так представитель церкви прокомментировал обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры.

Он пояснил, что прокурор Кагарлыцкого района Киевской области возбудил против настоятеля уголовное дело о разжигании межрелигиозной розни. При этом 29 ноября, по его словам, Порошенко оклеветал УПЦ в ходе своего выступления на телевидении, заявив, что в канонических церквях якобы молятся за президента России Владимира Путина и за вооруженные силы РФ.

«Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни. По-моему, весь состав преступления налицо», — заключил Анисимов. Его цитирует «РИА Новости».

39 ноября сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу. Также на этой неделе в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры пришли описывать имущество. Павел рассказал, что на него оказывают давление киевские власти.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

Кроме того, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны молиться за моряков, задержанных российскими властями в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ.