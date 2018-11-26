Порошенко сообщил об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил об исполнении «мечты, которой тысяча лет».

По его словам, она связана с получением автокефалии украинской церковью, передает «Газета.ру».

«Мы с вами стоим на пороге исторических перемен в украинском духовном пространстве», — написал он в Twitter.

Украинский лидер назвал создание самостоятельной церкви «гарантией духовной свободы» для жителей страны.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.