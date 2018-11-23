Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Министерство юстиции Украины отменило передачу сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра юстиции Елену Сукманову, комиссия ведомства сочла перерегистрацию комплекса незаконной, тем самым удовлетворив жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

По словам Сукмановой, госрегистрация права пользования была совершена с нарушениями требований действующего законодательства.

«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а госрегистратору, который его совершил, блокирован доступ в госреестр прав на недвижимое имущество», — добавила она.

Свято-Успенская Почаевская лавра относится к Тернопольской и Кременецкой епархии канонической Украинской православной церкви. Это второй по величине храмовый комплекс после Киево-Печерской лавры. По преданию, монастырь был основан в 1240 году, первое упоминание о нем встречается в 1527 году.

15 ноября также стало известно, что в Киеве был совершен поджог Андреевской церкви. Ранее храм принадлежал раскольнической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). С 10 ноября здание было передано в «безвозмездное постоянное пользование» Константинопольскому патриархату.

Пресс-секретарь неканонического Киевского патриархата Евстратий Зоря написал на своей странице в Facebook, что к произошедшему якобы причастны «приспешники Москвы», пытающиеся «запугать представителей Вселенского патриарха». Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла архимандрит Алипий, в свою очередь, отметил, что возле церкви произошла провокация, направленная на разжигание ненависти к УПЦ.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви. 13 ноября собор епископов Украинской православной церкви принял решение вслед за РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.