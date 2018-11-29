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В УПЦ назвали «фейком» новое решение Константинополя по автокефалии

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Решение синода Константинопольского патриархата, опубликованное 29 ноября, говорит о том, что Киев «водят за нос обещаниями». Такое мнение выразил представитель синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

«Это обозначает, что те государственные политики самого высокого уровня, которые постоянно обещают нам томос и автокефалию, просто обманывают нас, и на самом деле вся эта процедура с Константинопольским патриархатом о предоставлении томоса является одним «фейком», — цитирует архиерея ТАСС.

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По словам Климента, если бы существовала реальная возможность предоставить автокефалию, то это бы произошло молниеносно без каких-либо задержек.

«Мы видим совершенно другую ситуацию — возникает полное понимание того, что Константинополь «водит за нос» различными обещаниями, поскольку, скорее всего, его заявления об украинской православной церкви являются чем-то мотивированным и далеко не только лишь духовными целями» — резюмировал Климент.

29 ноября по итогам трехдневного заседания синода Константинопольского патриархата в Стамбуле журналисты получили на руки пресс-релизы. В них сообщалось, что в рамках предоставления автокефалии был подготовлен проект конституционной хартии украинской церкви.

Такая же информация позже появилась и в итоговом коммюнике на сайте Константинопольской православной церкви, где теме Украины посвящены две строки.

Никаких подробностей по поводу возможного текста томоса об автокефалии в коммюнике не содержится, как и нет даты объединительного собора церквей. Хотя советник президента Украины Ростислав Павленко еще 27 ноября говорил, что дата собора появится сразу после закрытия синода. 

Сам Петр Порошенко тем не менее сообщил, что синод Вселенского патриархата одобрил текст томоса о создании Украинской автокефальной церкви и принял решение о созыве объединительного собора.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

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