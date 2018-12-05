США ищут пути воспрепятствования строительству «Северного потока – 2»

Администрация США изучает различные способы воспрепятствования строительству газопровода «Северный поток – 2». Об этом 5 декабря заявил помощник президента США по нацполитике Джон Болтон на конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что сейчас в отношении России «и так действует множество санкций», однако их, по его словам, «может стать еще больше».

«Президент (США Дональд Трамп. — Ред.), к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток – 2». Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении», — цитирует ТАСС советника американского лидера.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. В рамках проекта предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против строительства этого объекта, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

5 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что рост добычи газа на Ямале обеспечит ресурсами новые экспортные маршруты, в том числе газопровод «Северный поток – 2».