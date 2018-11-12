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Украина и США договорились вместе противостоять «Северному потоку - 2»

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Фото: TASS/DPA/Jörg Carstensen
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились объединить усилия двух стран для противостояния реализации проекта «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщила пресс-служба украинского МИДа по итогам их переговоров в Киеве.

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В ходе встречи Перри подчеркнул, что США выступают категорически против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

При этом Киев и Вашингтон решили сообща противодействовать реализации «Северного потока – 2», который, согласно сообщению пресс-службы, «подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность».

Помимо этого, Климкин и Перри обсудили сотрудничество в достижении большей энергетической независимости Украины. Ранее в понедельник украинский президент Петр Порошенко обговорил с главой минэнерго США вопрос поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в страну.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

Большинство стран Европы поддерживают строительство «Северного потока – 2». Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая опасается потери транзита российского топлива. Также недовольство проектом выражали США, которые намерены вывести на европейский рынок свой СПГ.

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