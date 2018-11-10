Всё накроется газом: сможет ли Польша заработать на американском СПГ

За последний месяц Польша подписала два контракта на поставку газа из США. По заверению польских властей, это топливо обойдется на 20–30% дешевле российского. В реальности на европейском рынке подобных цен не существует. «Известия» постарались разобраться, о чем умолчали польские газовики и за счет кого они смогут заработать на этих контрактах.

Газ почти даром

В середине октября польская компания PGNiG заключила с американской Venture Global LNG контракт на поставку 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет. А 8 ноября был подписан новый контакт — с Cheniere Marketing International. Согласно этому документу Польша в течение 24 лет закупит 31 млн т СПГ. Таким образом, ежегодный объем закупок должен составить около 4,6 млрд куб. м.

Последние годы Польша понемногу наращивает потребление газа — с 17 млрд куб. м в 2014-м до 19,1 млрд куб. м в 2017-м. При этом собственная добыча за тот же период снизилась с 4,3 млрд куб. м до 4 млрд куб. м. Согласно данным BP, в 2017 году импорт трубопроводного газа в эту страну составил 14,7 млрд куб. м. Основным поставщиком является «Газпром» — 10,5 млрд куб. м в 2017-м.

Газ_польша_1 Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски и министр энергетики США Рик Перри подписали документы во время их встречи в Варшаве 8 ноября 2018 года. Польская газовая компания PGNiG подписала 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа с американской фирмой Cheniere Marketing International. Фото: TASS/TOMASZ GZELL

При этом с 2015 года в Польше действует открытый с неоправданной помпой терминал для приема СПГ мощностью 5 млрд куб. м. Первые контракты, заключенные с Катаром, оказались настолько успешны, что импорт сжиженного природного газа вовсе незаметен в статистике, а сам терминал, по имеющейся информации, генерирует убытки. Но теперь, когда заключены контракты с американскими компаниями, всё изменится! Тем более что цены на американский газ на 20–30% ниже, чем на российский. Если верить польскому руководству.

Хотя, если присмотреться к ситуации, выглядит она более чем странно, а перспективы польской «газовой независимости» (от России, конечно же) оказываются весьма призрачными.

Три четверти простоя

Польский терминал, мягко скажем, не уникальный объект. Суммарная мощность СПГ-терминалов, работающих на территории ЕС, превышает 220 млрд куб. м. Но 75% этих мощностей простаивают. Так, по данным BP, в 2017 году страны Евросоюза закупили около 55 млрд куб. м СПГ. Крупнейшими покупателями стали Испания, Франция, Италия и Великобритания. Суммарно они импортировали 43 млрд куб. м газа в сжиженном виде.

Переизбыток терминалов связан с ошибками в планировании. Десять лет назад европейским политикам и бизнесменам показалось, что рынок Евросоюза — это рынок покупателя, что все поставщики голубого топлива сочтут за честь конкурировать друг с другом и иными поставщиками газа (Россией и Норвегией) за Европу. Но реальность такова, что трубопроводный газ существенно выгоднее сжиженного. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион оказался куда более перспективным рынком сбыта — и по объемам, и, что более важно, по цене. Европа не готова выставлять более выгодные условия, чем Япония, Китай и Корея.

Газ_польша_1 Офис PGNiG Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Отказались бы Великобритания и Франция, если бы на рынке появился поставщик, готовый продавать им газ дешевле «Газпрома»? Безусловно, нет. Как же тогда получилось, что самой расторопной оказалась Польша? Почему невероятно дешевый СПГ достался ей, а не более платежеспособным странам?

Хитрый план Польши

Сразу хочется выдвинуть две диаметрально противоположные версии. Первая — перед нами поставки, спонсируемые самими США в рамках программы помощи странам Европы в их неравной борьбе против гнетущей зависимости от российского газа. А так как Польша самый верный, скажем так, друг Штатов в Евросоюзе, то помощь выписывается адресно ей, дабы подчеркнуть, насколько выгодно дружить с США. Но у другого, еще более верного, скажем так, друга — Литвы — тоже есть терминал. А помощи от Штатов нет. Вторая версия, что представители Польши банально врут о ценах. И это отчасти правда.

Дело же, скорее всего, в ином. PGNiG подписала контракт Free on Board (FOB). Газ перейдет в собственность поляков сразу после сжижения и погрузки на метановоз. Притом обе компании с той стороны Атлантики — по всей видимости, представители производителей. Так, Cheniere Marketing International покупает остатки СПГ, производимые на заводе Sabine Pass, принадлежащем компании Cheniere. А Venture Global, судя по всему, напрямую связана с пока не построенным заводом Calcasieu Pass.

Америка не является значительным игроком на рынке СПГ. В 2017-м отсюда было экспортировано 174 млрд куб. м сжиженного природного газа. Основные рынки сбыта для США — это Азия и Латинская Америка. Значительные надежды местные компании возлагали на стремительно растущий рынок Китая. В прошлом году сюда было поставлено 2,1 млрд куб. м. Но в ходе невероятно успешной торговой войны США против КНР путь на китайский рынок американскому газу был закрыт.

Фактически польская PGNiG становится всего лишь еще одним трейдером, который немного облегчает жизнь американским заводам. Актуальные цены на СПГ, который она законтрактовала, действительно могут быть ниже цен на российский газ, по которым его покупает Польша (но вряд ли). Однако в них явно не учитывается цена доставки, потери при перевозке, затраты на регазификацию и доставку до потребителей. Несравнимые вещи. Но для политического пиара польских властей — сгодится.

Вряд ли весь законтрактованный объем СПГ пойдет на польский терминал. Ведь PGNiG вполне может везти его на любой другой рынок. Скорее всего в Азию. Или на Украину.

Последнее не шутка. Между Варшавой и Киевом уже прорабатывается тема поставок газа с терминала. Для Украины в этом нет никакой финансовой логики. Как и в закупке угля в Пенсильвании. Но зато политический пиар на подобных псевдоэкономических взаимоотношениях можно делать колоссальный. Только представьте: американский СПГ, купленный у добрых друзей из Польши, — явная «перемога» и окончательное прощай газовой зависимости от «Российской Империи». Вполне возможно, уже в декабре-январе нас ждут соответствующие объявления с украинской стороны. Всё же предвыборные месяцы, и позитивный пиар нынешним властям Украины нужен как воздух.

Что касается самой Польши, то перепродажа американского газа действительно может принести ей некоторую прибыль. Но не на польском рынке. То есть реальным козырем в переговорах с «Газпромом» эти контракты не станут. Кроме того, Евросоюз требует от Польши отказаться от угольной генерации. Это означает дальнейший рост потребления газа. В первую очередь российского. Который дешев без всяких оговорок.