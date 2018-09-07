Поток не остановить

У Швеции нет никаких законных возможностей заблокировать строительство «Северного потока – 2». В этом «Известия» заверил официальный представитель компании-оператора трубопровода Nord Stream-2 AG в этой стране Ларс Гронштедт. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что все шведские парламентские партии высказываются за блокировку этого проекта. Отсутствие законных способов помешать строительству трубопровода признал в беседе с «Известиями» и один из депутатов от Левой партии. В шведской оппозиции новую волну шумихи вокруг «Северного потока – 2» связывают с предстоящими в воскресенье парламентскими выборами, на которых довольно популярна антироссийская риторика.

На этой неделе радиостанция Sveriges Radio устроила среди шведских парламентариев своеобразный опрос относительно газопровода «Северный поток – 2», часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции. Вывод по итогам беседы был сделан однозначный: большинство партий страны негативно относятся к российскому проекту и считают необходимым его заблокировать.

Впрочем, это громкое заявление оказалось именно тем случаем, когда буква закона неизбежно разводит слова и конкретные дела.

— В законах [Швеции] нет никаких легальных опций, чтобы заблокировать проект, поскольку разрешение на трубопровод было выдано в июне. Единственное, что может быть сделано, — это выдвижение на общеевропейском уровне рекомендаций по ограничению импорта российского газа. Но в Евросоюзе много стран, и взгляды на потребности в российском газе у всех разные, — пояснил «Известиям» официальный представитель компании-оператора трубопровода Nord Stream-2 AG в Швеции Ларс Гронштедт.

В ходе беседы представитель компании дал понять, что шансы на прохождение этой инициативы весьма сомнительны.

Схожее мнение высказал «Известиям» и представитель шведской Левой партии Стиг Хенрикссон.

— Насколько я знаю, ничего, — емко ответил политик на вопрос «Известий», что может сделать Швеция, чтобы остановить или как минимум осложнить жизнь участникам проекта «Северный поток – 2».

Один из собеседников «Известий» в оппозиционных парламентских кругах Швеции отметил, что неожиданное появление в политической повестке темы «Северного потока – 2» напрямую связано с попыткой заработать на антироссийской риторике дополнительные очки перед голосованием. Парламентские выборы в стране пройдут 9 сентября.

Косвенно связь заявлений по трубопроводу с грядущим голосованием подтверждает и их тональность. Так, лишь единицы опрошенных политиков обосновали свою позицию тем, что увеличение поставок российского газа идет вразрез со стремлением ЕС повысить долю потребления возобновляемых источников энергии. Большая же часть аргументов против строительства трубопровода носит откровенно политический характер. Так, евродепутат Ларс Адактуссон, представляющий Христианско-демократическую партию, обвинил Россию в несоблюдении международного права, вспомнив почему-то о конфликтах в Грузии и на Украине. Другие объяснили свое недовольство газопроводом нежеланием наблюдать за возрастающей активностью России у шведских берегов.

Между тем единственной страной, по-прежнему затягивающей выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», остается Дания. В прошлом году Копенгаген даже принял специальный закон, позволяющий отвергать проекты прокладки трубопроводов в датских территориальных водах не только по соображениям экологии, а исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности».

Впрочем, Nord Stream-2 AG уже подстраховался на случай, если датские власти решатся применить этот закон на практике. Компания разработала альтернативный маршрут, который пройдет через эксклюзивную экономическую зону Дании в Балтийском море. А там действуют уже не датские, а международные законы, не позволяющие отвергать проекты по политическим соображениям.