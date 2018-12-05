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В Австрии заявили о заинтересованности в «Северном потоке – 2»

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Фото: РИА Новости/Aксель Шмидт
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Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Австрия заинтересована в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», потому что он будет способствовать безопасности Евросоюза.

«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток – 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», — заявил политик в выступлении перед Госдумой. Его слова приводит «РИА Новости».

«Северный поток – 2» включает в себя прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что это коммерческий проект и он необходим ЕС.

Большинство стран Европы также поддерживает строительство газопровода. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, Словакия. Против проекта высказываются и США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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