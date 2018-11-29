«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»

Компания «Газпром» отчиталась о ходе реализации проекта «Северный поток – 2».

Как говорится в сообщении газового холдинга, строительство газопровода идет в соответствии с графиком.

«К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», — отметили в компании.

Уточняется, что завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии. Также ведутся работы в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Северный поток – 2» включает в себя прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Европы поддерживает строительство.

Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, Словакия и США. Вашингтон не раз заявлял о желании продавать Европе свой СПГ.