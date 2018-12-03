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Возможный преемник Меркель не поддержала отказ от «Северного потока – 2»

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и возможная преемница канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр посчитала предложение по отказу от строительства «Северного потока – 2» слишком радикальным. Об этом политик заявила в эфире ток-шоу на телеканале ARD.

Она напомнила, что даже во время холодной войны СССР поставлял газ в Германию, пишет «Газета.Ру».

Вместе с тем Крамп-Карренбауэр допустила, что объемы поставок газа по трубопроводу будут снижены.

«Северный поток – 2» включает в себя прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу. Действующий  канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что проект является коммерческим и необходим ЕС.

Большинство стран Европы также поддерживает строительство. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, Словакия. Против проекта высказываются и США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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