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В Кремле готовы к рискам по «Северному потоку - 2» из-за задержания моряков

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Звучащая критика со стороны Запада в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе не дает Москве повода отходить от законных процедур в отношении нарушителей государственной границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря.

«Звучащая критика, разные эскапады — это не повод для того, чтобы РФ отходила от процедур, предусмотренных законом в отношении нарушителей государственной границы», — сказал Песков, добавив, что процедуры «будут продолжать выполнять».

На вопрос о возможном введении санкций против России и проекта «Северный поток – 2» на фоне инцидента, Песков ответил, что в Кремле осознают существующие риски.

«Риски связанные с политизацией «Северного потока», с откровенной недобросовестной конкуренцией существуют. Эти риски появились не сегодня, не вчера, и мы все являемся свидетелями проявления этих рисков», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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По словам Пескова, ему неизвестно о возможном обмене задержанных украинских моряков, но если «поступят конкретные предложения», то «наверняка они будут рассматриваться».

4 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой об обмене украинских моряков на более 300 россиян. При этом он призвал ввести новые санкции и заблокировать российские активы на Украине.

Три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры. Чтобы их остановить, российским военным пришлось применить силу. Все 24 моряка были задержаны и арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

В ответ украинские власти ввели военное положение в 10 областях на 30 дней, а также запретили въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет, чтобы они якобы не формировали в стране отряды «частных армий».

«Северный поток – 2» включает в себя прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживает строительство. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Словакия и США. 1 декабря президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны блокировать строительство газопровода.  

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