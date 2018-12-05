Путин рассказал о ресурсах для газопровода «Северный поток — 2»

Рост добычи газа на Ямале обеспечит ресурсами новые экспортные маршруты, в том числе газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста по случаю ввода третьего промысла Бованенково.

Глава государства подчеркнул, что рост добычи газа также укрепит энергетическую безопасность страны и ее экспортный потенциал, передает ТАСС.

5 декабря прошла церемония запуска третьего промысла на Бованенковском месторождении — крупнейшем на Ямале. Его запасы составляют 4,9 трлн кубометров. Добыча на Бованенково будет вестись еще 110 лет.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против строительства российского газопровода. Киев опасается потери транзита российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.