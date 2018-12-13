Есть у резолюции начало: почему Запад опять против «Северного потока»

Палата представителей конгресса США и Европарламент приняли резолюции против «Северного потока — 2». Американские политики в очередной раз призвали страны Европы отказаться от строительства нового газопровода, а президента Америки — ввести санкции против компаний, участвующих в реализации проекта. Европейские чиновники заявили, что проект представляет угрозу для безопасности ЕС. Фактически, выражая заботу о рушащейся «под напором России» энергобезопасности Евросоюза, Штаты пытаются поставить под угрозу экономическое благополучие своих союзников. На кого на самом деле должна надавить резолюция и есть ли у Вашингтона и Брюсселя хоть малейший шанс остановить строительство газопровода, для «Известий» проанализировал экономист, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Общий интерес

«Северный поток — 2», если верить опубликованным данным из принятой конгрессом резолюции, — это большой шаг назад для энергетической безопасности Евросоюза и интересов США. Резолюция же, которую по совету Вашингтона поспешили принять в Европарламенте, по сути своей является декларативным документом. Обязующей силы он не имеет. При этом в нем почти слово в слово осуждается «Северный поток — 2» и выражается обеспокоенность о ранимой энергетической безопасности ЕС.

Вырисовывается чудовищная картина: газопровод, который напрямую соединит крупнейшего поставщика с крупнейшим потребителем, подорвет хрупкую энергобезопасность ЕС. Картина является чудовищной исключительно своей нелепостью.

Политики Соединенных Штатов по какой-то малообъяснимой причине предпочитают замалчивать простой факт: «Северный поток — 2» не является чисто российским газопроводом, это совместный проект России и крупнейших стран Евросоюза. Притом он несет очевидные выгоды обеим сторонам. Например, «Газпром» сможет сократить расходы на транспорт газа. За последнее десятилетие всё больший объем голубого топлива добывается на полуострове Ямал. Северный экспортный коридор, включающий ныне действующий «Северный поток» и строящийся «Северный поток — 2», примерно на 1,5 тыс. км короче украинского маршрута. Само по себе это позволяет существенно сэкономить и деньги, и энергоресурсы на доставку российского газа. А если вспомнить о суммах, которые приходится платить Украине за транзит, то экономия окажется совершенно космической.

stream «Северный поток — 2» не является чисто российским газопроводом, это совместный проект России и крупнейших стран Евросоюза Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa

Кстати, об Украине. Хроническое недофинансирование ее газотранспортной системы (ГТС) порождает неприемлемые риски для покупателя российского газа. Если вы не вкладываете деньги в ремонт и модернизацию ГТС, то она неминуемо выйдет из строя. Какие-то газопроводы раньше, какие-то (Уренгой–Помары–Ужгород) позже. Надо ли европейским партнерам «Газпрома» сидеть и ждать того «счастливого» момента, когда они чисто физически не смогут получать газ? Ответ очевиден. Во многом поэтому они участвуют в строительстве обходных газопроводов.

А как же СПГ?

Нынешняя мощность европейских терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) превышает 220 млрд куб. м. Из них задействовано всего 25%. Теоретически ЕС мог бы в случае каких-то проблем на украинском направлении удовлетворить спрос за счет загрузки простаивающих мощностей.

Но одна из главных проблем европейских СПГ-терминалов заключается в том, что ЕС не готов платить за газ наравне с Японией, Китаем и Южной Кореей. А поставщики СПГ всё же предпочитают зарабатывать деньги там, где платят больше. Интересно, что Япония при любом удобном случае поднимает вопрос о строительстве газопровода из России, так как трубопроводные поставки при прочих равных условиях обходятся дешевле.

stream1 За последнее десятилетие всё больший объем голубого топлива добывается на полуострове Ямал - Северный экспортный коридор, включающий строящийся «Северный поток — 2», примерно на 1,5 тыс. км короче украинского маршрута Фото: РИА Новости/Юрий Лушин

Из-за малопривлекательных цен в Евросоюзе компании, которые везут американский газ, предпочитают Азию и Южную Америку, а не Европу. И самого СПГ в Соединенных Штатах производится слишком мало, чтобы можно было заподозрить американское руководство в нечестной конкуренции в пользу своих поставщиков. Скорее перед нами странная попытка навязать Европе роль коллективной Украины, которая готова переплачивать за реверсный газ по 50–100 долларов, жертвуя своей экономикой и благосостоянием населения в угоду ложно понимаемой политической целесообразности. Эта роль Европу не устраивает.

На фоне достаточно скромных успехов СПГ в Евросоюзе «Газпром» последние три года ставит рекорды поставок. В 2018 году их суммарный объем превысит 200 млрд куб. м. И этот факт говорит не только о том, что европейские потребители свой выбор сделали. Он говорит о том, что Европе уже сегодня необходимо озаботиться новыми газопроводами, которые позволят обеспечить растущие потребности в импорте голубого топлива. Здесь открывается окно возможностей и для Украины, часть мощностей которой в 2020-х годах всё еще будет востребована для транзита российского газа.

Для внутреннего пользования

Резолюция, принятая палатой представителей конгресса США, видимо, является преимущественно частью борьбы за власть внутри самих Соединенных Штатов. Еще одним способом надавить на действующего президента и его сторонников. Скорее всего, те не решатся вводить санкции против «Северного потока — 2», так как это будет означать новый виток экономического противостояния с американскими союзниками в ЕС. За счет этого противники Трампа смогут в очередной раз заявить о его связях с Россией, являющейся официально признанным Штатами противником. Какие-либо доводы разума в такой ситуации будут бессильны.

Впрочем, если санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, всё же будут введены, на данной стадии это вряд ли сможет помешать реализации «Северного потока — 2». У нашей страны достаточно ресурсов для материального обеспечения строительства. И всё же подобное развитие событий маловероятно.

stream2 Резолюция, принятая палатой представителей конгресса США, является частью борьбы за власть внутри Соединённых Штатов и ещё одним способом надавить на действующего президента и его сторонников Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

За минувшие полвека США уже не раз вводили санкции против экспортных газотранспортных проектов нашей страны и требовали от Европы присоединиться к ним. Сейчас, в условиях растущей потребности в импортном газе, отказ от новых газотранспортных проектов из России будет чистой воды экономическим самоубийством.