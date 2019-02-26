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Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

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По его словам, это связано с изношенностью газотранспортной системы Украины (ГТС).

«Там самый высокий тариф установлен. Он в 2–2,5 раза выше, чем другие маршруты <…> такие как «Ямал–Европа», «Северный поток – 1», — приводит его слова ТАСС.

Глава Минэнерго добавил, что при использовании украинской ГТС, которая создавалась почти полвека назад, возникают большие потери топлива.

21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Он подчеркнул, что Киеву нужно будет представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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