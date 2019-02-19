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В Австрии предрекли конец «украинской монополии» на транзит газа

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Запуск проекта «Северный поток – 2» покончит с «временами украинской монополии» в вопросах транзита газа. Об этом заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 18 февраля.

Критику со стороны Варшавы и Киева в сторону газопровода Зеле назвал «прозрачной и продвинутой», за которой стоит «экономический интерес в плате за транзит». Однако «Северный поток – 2» не позволит странам Восточной Европы устанавливать слишком высокие цены, считает Зеле.

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В то же время глава OMV призвал поддерживать все транзитные маршруты, в том числе через Украину, так как «Европа нуждается в гораздо большем количестве газа в долгосрочной перспективе из-за отказа от атомной энергии и угля».

«Европе нужен газ, а Россия остро нуждается в доходах в евро и надежно поставляет (газ. — Ред.) в течение 50 лет», — отметил Зеле, призвав не вмешивать в энергетическую политику конфликт на юго-востоке Украины.

12 января посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, предложив «задуматься о репутации и своем будущем» и пригрозив санкциями из-за газопровода. Поступок дипломата осудили в партии «Христианско-демократический союз».

Проект «Северный поток – 2» включает в себя строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Запуск запланирован на 1 января 2020 года.

Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ). 

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