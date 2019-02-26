Гройсман заявил о провале планов «Нафтогаза» по добыче газа

Компания «Нафтогаз Украины» провалила планы по наращиванию внутренней добычи природного газа. Об этом заявил во вторник, 26 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это произошло, потому что компания «ощущает свое монопольное положение» и при этом технологически уступает участникам частного сектора.

Гройсман подчеркнул, что задачей для страны остается добывать больше собственных энергоресурсов, эффективно их расходовать и в перспективе стать экспортером.

«Я глубоко убежден в том, что в ближайшие пять лет мы можем достичь той цели, которая стоит перед нами: абсолютно полностью обеспечить себя газовыми ресурсами», — цитирует премьера ТАСС.

В январе Гройсман заявлял, что для энергонезависимости достаточно сделать четыре шага: увеличить добычу украинского газа, употреблять меньше топлива, интегрировать газотранспортную систему в европейский рынок и защитить малоимущее население от рыночных цен на газ субсидиями.