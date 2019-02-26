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В Госдуме оценили слова Тимошенко о непрекращающихся закупках газа из РФ

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Фото: TASS/ZUMA
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко располагает документальными подтверждениями обогащения властей Украины посредством приобретения российского газа у перекупщиков, считает замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Так парламентарий прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины о том, что действующее руководство страны на протяжении последних пяти лет не прекращало покупать российский газ. Водолацкий отметил, что Киев призывает на международных площадках к разрыву соглашений с Москвой и называет ее агрессором, однако большая часть энергоносителей и товаров промышленного производства по-прежнему поступают на Украину из России.

Как пояснил замглавы думского комитета, действующий президент Украины Петр Порошенко и его команда настроены на конфронтацию с Россией, однако при этом они действуют как мошенники и строят свой бизнес за счет газа.

«Сейчас многие международные информационные агентства периодически публикуют информацию о том, что состояние президента и его окружения в несколько раз увеличилось после 2014 года. То есть за это время они сделали себе неплохой бизнес, в том числе за счет газа. Но если бы они закупали его напрямую из России и закончили свою воинствующую риторику, для населения газ был бы намного дешевле», — цитирует его RT.

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По мнению Водолацкого, если Тимошенко придет к власти и заключит соглашение с «Газпромом», цена на газ для украинских потребителей сократится вдвое, поскольку лидер партии откажется от посредников, у которых Киев сейчас покупает голубое топливо в два раза дороже.

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

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