Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский.

По ее словам, схемы придумали сами украинские власти несмотря на то, что президент и премьер заявляли об обратном. Как пишет «РИА Новости», Тимошенко отметила, что готова документально это доказать и призвать к ответу виновных.

Также политик заявила, что на границе между Европой и Украиной построены специальные закольцованные газопроводы. По документам газ поставляют самым коротким путем через Марс, проводят по неким европейским биржам и накручивают цену до $100 за 1 тыс. куб. м.

Тимошенко также заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена снизить цену на газ в два раза. В случае невыполнения данного обещания она готова покинуть политическую арену.

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий президент страны Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).