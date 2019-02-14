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Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине

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Фото: REUTERS/Mykola Tys
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Свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании на выборах президента, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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В тройку лидеров, согласно исследованию, также вошли действующий президент Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).

За ними следуют член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (9,8%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,6%) и глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (6,1%), передает «Интерфакс» в четверг, 14 февраля.

При этом 27% украинцев еще не определились с выбором. Среди всех респондентов за Зеленского проголосовали бы 16,4% граждан, за Порошенко — 10,8%, за Тимошенко — 9,6%.

Согласно результатам исследования, опубликованного ранее 31 января, лидером президентской гонки стал Зеленский:  23% украинцев готовы проголосовать именно за него на предстоящих выборах. На втором месте расположился Петр Порошенко, которого поддерживают 16,4% избирателей. Третьей идет Юлия Тимошенко с рейтингом 15,7%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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