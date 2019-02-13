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Фильм с Зеленским попросили проверить на соблюдение избирательного закона

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Фото: Квартал-95
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Общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм «Слуга народа», который был снят по мотивам одноименного телевизионного сериала, на предмет соблюдения избирательного законодательства.

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Проект «Студии Квартал 95», основателем которой является кандидат в президенты Украины и исполнитель главной роли Владимир Зеленский, был снят режиссером Алексеем Кирющенко. Слоган сериала звучал как «История следующего президента».

КИУ в Facebook попросил ЦИК «разъяснить содержание отдельных положений закона «О выборах президента Украины», связанных с ведением предвыборной агитации путем обнародования видеофильмов».

Также «Комитет избирателей Украины» призвал проверить и другие фильмы и авторские программы, ведущими которых выступают кандидаты на пост президента Украины.

Политическая комедия «Слуга народа» стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. В 2017 году «Студия Квартал 95» продала права на показ сериала крупнейшей мировой стриминговой платформе Netflix.

12 февраля КИУ обратилась к Зеленскому с просьбой оплатить показ фильма «Слуга народа 3» из избирательного фонда, поскольку другое финансирование будет нарушением законодательства.

Представители КИУ считают, что сериал характеризует Зеленского, исполняющего главную роль, с положительной стороны. Помимо этого они подчеркнули, что название телепроекта повторяет название партии, выдвинувшей Зеленского, что тоже можно расценивать как агитацию.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является именно Зеленский.

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