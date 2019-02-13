Концерт Зеленского сорвали в Виннице

Кандидату в президенты Украины — шоумену Владимиру Зеленскому — и «Студии Квартал 95» не дали выйти на сцену в Доме офицеров в Виннице.

Об инциденте артисты написали на странице «Команды Зеленского» в Facebook. По их мнению, концерт был запрещен, так как здание подчиняется министерству обороны Украины.

9 февраля сообщалось, что Зеленского обвинили в употреблении наркотиков. Источником обвинений стал один из протестующих, которые собрались 8 февраля у здания Львовского государственного цирка перед концертом «Студии Квартал 95».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является именно Зеленский. Среди его соперников на выборах — действующий президент Украины Петр Порошенко, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

К 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировала 44 кандидата — рекордное число претендентов на пост главы государства в истории независимой Украины.