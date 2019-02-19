Гройсман предрек Украине отказ от импортного газа

Украина сможет отказаться от импорта газа в ближайшие пять лет благодаря открытию собственных недр. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, у украинцев есть множество возможностей стать энергонезависимыми.

«Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине», — цитирует его «Укринформ».

В январе Гройсман заявлял, что для энергонезависимости достаточно сделать четыре шага — увеличить добычу украинского газа, употреблять меньше топлива, интегрировать газотранспортную систему в европейский рынок и защитить малоимущее население от рыночных цен на газ субсидиями.

В Верховной раде уверены, что Украина сможет поставлять Европе газ вместо России. При этом в октябре прошлого года правительство страны объявило о повышении цен на газ на 23,5% для населения. Также с декабря 2018 года на 16% повысились тарифы на отопление и горячую воду.

Киев выступает против проекта «Северный поток – 2», опасаясь потери транзита российского газа. Также не поддерживают строительство страны Прибалтики, Польша и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» подразумевает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Запуск проекта запланирован на 1 января 2020 года.